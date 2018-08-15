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На упавшем в Генуе мосту проводили ремонт за 20 млн евро

Происшествия

Тендер на проведение работ был объявлен три месяца назад

Генуя, Италия, 15 августа 2018, 12:12 — REGNUM  La Repubblica в среду, 15 августа, опубликовала документы тендера дорожной компании Autostrade о проведении ремонтных работ на мосту Моранди в Генуе. Общая стоимость работ должна была составить 20,1 млн евро, документы были опубликованы 3 мая 2018 года.

В ходе проведения работ должна была быть произведена замена тех самых стяжек моста, разрушение которых и считается основной причиной трагедии, отмечают обозреватели издания. Работы продолжались и 14 августа.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 37 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектам — министры заявили, что обслуживании объекта проводилось не на должном уровне.

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Обрушения мостов
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