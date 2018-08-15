Житель Подмосковья подозревается в надругательстве над двухлетним сыном

Ступино, Московская область, , 12:14 — REGNUM В Ступинском районе Московской области по подозрению в надругательстве над своим двухлетним сыном задержан местный житель, сообщает 15 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, в сентябре 2013 года мужчина совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, а также проверили показания на месте. В ближайшее время в отношении мужчины будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону перед судом предстанет интернет-педофил, совративший, как полагают следователи, 11 девочек в возрасте от 9 до 15 лет.

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