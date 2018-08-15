Итальянские эксперты: в стране десятки тысяч мостов, выработавших свой срок

Генуя, Италия, , 12:00 — REGNUM Значительная часть итальянской дорожной инфраструктуры, в том числе виадуков, построена в 1950-е и 1960-е годы, и десятки тысяч мостов и виадуков уже выработали свой срок, заявили в среду, 15 августа, представители итальянского Института технологии строительства, передает информагентство Ansa.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 37 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание объекта. В правительстве обвиняют частную дорожную компанию Autostrade в некачественном обслуживании объекта.

Во многих случаях затраты на обслуживание возрастных объектов инфраструктуры превышают затраты на их снос и новое строительство, отметили эксперты. Объем необходимых вложений в модернизацию дорожной инфраструктуры они оценивают в несколько десятков миллиардов евро. Италии нужен «дорожный план Маршалла» и строительство новой инфраструктуры, которую можно будет использовать в течение следующих ста лет, полагают специалисты.