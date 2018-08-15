В Екатеринбурге погорельцам с улицы Восточной компенсируют ущерб

Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге жителям общежития по улице Восточной, в котором 13 августа произошёл пожар, будут предусмотрены компенсации имущественного ущерба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), на балансе которого находится пострадавшее здание.

«Администрация предприятия обеспечит жильцам общежития компенсацию понесённого ущерба, размер которой будет назначаться индивидуально в каждом конкретном случае. В настоящее время пострадавшие пишут заявления с оценкой стоимости испорченного имущества и передают их в штаб. Нуждающиеся во временном расселении были размещены в других корпусах комплекса общежития», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент полностью в пострадавшем от пожара здании восстановлено электроснабжение, водоснабжение и работа канализации, а предприятие организовало круглосуточную охрану с целью защиты имущества жильцов.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в девятиэтажном здании общежития УОМЗ по улице Восточной произошло днём 13 августа. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Тревожный сигнал поступил в 11:35 по местному времени (09:35 по мск). Из дома были эвакуированы более 100 жильцов.

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У 13:30 пожарным удалось полностью потушить огонь, а к 16:31 были закончены проливка и разбор обгоревших конструкций.

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Не обошлось без жертв. В ходе тушения огня в доме было найдено тело мужчины 1967 года рождения. На данный момент экспертами установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего мужчины.

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