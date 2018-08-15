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В Саратовской области застрелили судью

Происшествия

Подозреваемым оказался его родственник

Саратов, 15 августа 2018, 11:30 — REGNUM  В Саратовской области убит судья Энгельсского районного суда Ринат Кудашев. Мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением, спустя некоторое время он скончался.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), сообщает издание «Взгляд-инфо». Подозреваемый является родственником судьи, предположительно, его дядей. Источник в правоохранительных органах уточнил, что преступление произошло на бытовой почве и не связано со служебными обязанностями судьи.

Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативных мероприятий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан житель села Балтай 1957 года рождения», — уточнила она.

Ринат Кудашев являлся мировым судьей судебного участка № 11 города Энгельса с 2008 по 2015 год. Судьей Энгельсского районного суда он назначен в январе 2015 года.

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Бытовые убийства
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