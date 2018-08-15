В Крыму десять гостей монастыря попали в больницу

Бахчисарай, Крым, , 11:18 — REGNUM Посетители Свято-Николаевского монастыря в Крыму оказались в больнице с пищевым отравлением. Госпитализированы десять человек, передает 14 августа НТВ.

Пострадавшие находятся в отделении терапии в больнице Бахчисарая. Еще один человек проходит лечение амбулаторно.

Предположительно, гости монастыря отравились грибами. Возраст пациентов от 30 до 60 лет. Их состояние средней тяжести.

В монастыре рассказали, что настоятель принял 18 гостей с Украины. Трапеза включала шурпу, плов и блюдо с грибами, спустя некоторое время приезжие пожаловались на недомогание.

При этом в монастыре отрицают, что причиной отравления стали грибы. Не исключено, гости съели слишком много жирного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое пищевое отравление произошло в детском лагере в Дагестане. Госпитализированы 79 детей и трое взрослых.

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