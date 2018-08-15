В Калуге 12-летняя девочка погибла под колёсами самосвала

Калуга, , 11:12 — REGNUM В Калуге 12-летнюю девочку насмерть сбил самосвал. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 августа в отделе ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

Водитель автомобиля КАМАЗ, мужчина 1991 года рождения, осуществляя движение с улицы Малоярославецкой на улицу Московскую, допустил наезд на девочку 12 лет, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда ученица 7 класса скончалась ещё до приезда медиков. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в 2017 году на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. Количество ДТП с участием детей выросло на 34% — 82 случая, в которых получили ранения 90 детей. На 14% возросло количество ДТП с участием пешеходов — 235 случаев, в которых погибло девять пешеходов, 235 получили ранения.