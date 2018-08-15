В Геленджике возбудили дело после падения в овраг автомобиля с туристами

Геленджик, Краснодарский край, , 11:10 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту падения в овраг автомобиля, перевозившего туристов, сообщает 15 августа пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 14 августа водитель автомобиля «ГАЗ», в салоне которого находились шесть туристов, в том числе двое детей, допустил опрокидывание транспортного средства в овраг в горно-лесном массиве седа Возрождение. В результате происшествия водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»). В ходе допроса владелец автомобиля пояснил следователям, что сдавал в аренду транспортное средство мужчине, который в момент инцидента находился за рулем.

По информации СМИ, среди пострадавших — двое детей в возрасте 9 и 13 лет. Четверо пострадавших, в том числе один ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы лёгкой и средней степени тяжести.

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