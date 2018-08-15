ДТП на трассе М-4 «Дон»: за рулём грузовика был житель Ростовской области

Бобров, Воронежская область, , 10:58 — REGNUM За рулём КамАЗа, который утром 15 августа попал в ДТП с автобусом «Москва-Симферополь» на трассе М-4 «Дон», находился житель Ростовской области. Об этом ИА REGNUM проинформировали в управлении МВД России по Воронежской области.

По информации ведомства, смертельная авария произошла в Бобровском районе в 4:45. По имеющимся сведениям, 52-летний крымчанин за рулём автобуса Setra врезался в движущийся в попутном направлении грузовик. За рулём КамАЗа находился 35-летний житель Ростовской области.

В результате ДТП погибла пассажирка автобуса — 43 летняя жительница Крыма. Ещё четверо пассажиров были доставлены в больницу. Всего в автобусе находились 51 человек.