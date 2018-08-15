В Тюмени проводят проверку после нападения на фельдшера «скорой помощи»

Тюмень, , 10:54 — REGNUM Следователи организовали доследственную проверку по факту нападения на старшего фельдшера бригады скорой помощи в Тюмени, сообщает 15 августа региональное следственное управление СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 августа в Ленинском районе города. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой злоумышленникам будет дана уголовно-правовая оценка.

Отмечается, что в связи с участившимися случаями избиения медработников в различных регионах России, СКР по Тюменской области все указанные происшествия ставят на особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кирове следственные органы начали доследственную проверку по факту возможного нападения на водителя скорой медицинской помощи. Еще один случай произошел в июле в Рязани, где пьяный пациент набросился на медработника и ударил его.

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