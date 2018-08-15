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На Украине раскрыли ОПГ «Белое братство»

Происшествия

Группировка занималась изготовлением и продажей наркотиков по всей Украине

На Украине раскрыли ОПГ «Белое братство»
Тоны4
Опустошённое осиное гнездо

Киев, 15 августа 2018, 10:29 — REGNUM  Членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Белое братство» в Никополе Днепропетровской области задержали правоохранители, сообщает 15 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, ОПГ «специализировалась» на изготовлении и продаже наркотиков по всей Украине. По словам первого заместителя председателя национальной полиции Вячеслава Аброськина, лидера ОПГ по кличке Яцык правоохранители задержали в начале августа за организацию заказного убийства.

Напомним, ранее группу наркоторговцев разоблачила служба безопасности Украины (СБУ) в Харькове. Пока задержан только один член группы, у него при задержании было изъято три пакета с кокаином на 30 тыс. евро.

Также ранее за распространение наркотиков в Киеве был задержан военнослужащий национальной гвардии Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве задержали контрактника нацгвардии, продававшего амфетамин

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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