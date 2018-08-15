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Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Воронежской области

Происшествия

В момент происшествия в салоне автобуса находился 51 человек

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Воронежской области
Miles Grant
Автобус после аварии

Бобров, Воронежская область, 15 августа 2018, 10:30 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Воронежской области погибла жительница Крыма, еще четыре человека получили ранения, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в 04:45 мск 15 августа на 610 км дороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. Водитель автобуса «Сетра», двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом с полуприцепом.

В момент происшествия в салоне автобуса находился 51 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 августа в Воронежской области в ДТП попал рейсовый автобус, в салоне которого находились 54 человека, в том числе 13 детей.

Читайте подробнее: Под Воронежем автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие

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