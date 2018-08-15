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Взрыв на полигоне в Казахстане: ранения получили десять военных

Происшествия

Один из пострадавших сумел самостоятельно добраться до лагеря и предупредить об инциденте

Взрыв на полигоне в Казахстане: ранения получили десять военных
Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР
Взрыв

Астана, 15 августа 2018, 10:03 — REGNUM  В Казахстане на учебном военном полигоне 14 августа произошёл взрыв, в результате которого пострадали десять военнослужащих. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что один из пострадавших в результате взрыва неустановленного предмета сумел на КамАЗе самостоятельно добраться до лагеря и предупредить об инциденте командование.

«В результате девяти сослуживцам военнослужащего была оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля на украинском военном полигоне в результате взрыва мины в канале ствола миномета погибли четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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