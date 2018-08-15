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Экс-футболист «Зенита» пересёк мост в Генуе за 10 минут до его обрушения

Происшествия

Доменико Кришито рассказал, что проехал по мосту за десять минут до обвала

Генуя, Италия, 15 августа 2018, 09:50 — REGNUM  Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за итальянский клуб «Дженоа», рассказал, что проехал по мосту в Генуе за десять минут до его обрушения. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за 10 минут до его обвала», — написал Кришито.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение моста. В это время на нем находились десятки машин. Расположенные под мостом здания получили повреждения. МВД Италии сообщило о 38 погибших.

Кришито играл за «Зенит» до окончания сезона 2017/18, после чего перешёл в генуэзский клуб «Дженоа».

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Обрушения мостов
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