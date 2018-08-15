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ВСУ обстреляли из минометов один поселок в ЛНР

Происшествия

Также обстрелы велись из гранатометов и вооружения БМП

Луганск, 15 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Два раза ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 14 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелам подвергся поселок городского типа Фрунзе. Украинские каратели обстреляли его из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ).

Сутками ранее ВСУ пять раз обстреливали республику, применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, в Донбассе конфликтующие стороны договорились прекратить обстрелы с 1 июля. Однако ВСУ нарушили договоренности и продолжили вести огонь из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

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Артобстрелы республик Донбасса
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