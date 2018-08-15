Обрушение моста в Генуе унесло жизни 38 человек

Генуя, Италия, , 09:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Италии подтвердило гибель 38 человек при обрушении участка моста в городе Генуя. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Тела 26 погибших опознаны и находятся в специальном помещении в больнице Сан-Мартино. На месте трагедии нашли тела 23 человек, еще два тела позже извлекли из-под обломков, один пострадавший скончался в операционной.

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Также сообщается о 15 раненых, девять из которых — в тяжелом состоянии. Отмечается, что четверых из них извлекли из-под обломков конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД Италии подтвердило гибель 31 человека. Участок автомобильного моста обрушился в Генуе утром 14 августа, когда на нем находились десятки машин. Расположенные под мостом здания получили повреждения.

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