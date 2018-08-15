Учёный: лесной пожар на Ольхоне и «Экодемия» могут быть связаны

Иркутск, , 09:03 — REGNUM От иркутского учёного, кандидата биологических наук Виталия Рябцева стали известны некоторые подробности лесного пожара, случившегося накануне, 14 августа, на самом большом острове Байкала — Ольхоне.

По его словам, очаг возгорания обнаружился в центральной части острова, между озероми падью(огнём было охвачено не менее 2 гектаров леса).

«Ольхон — самое «ветренное», самое засушливое место в Иркутской области. Пересохшая лесная подстилка легко вспыхивает и долго горит, губя поверхностные корни деревьев. Достаточно непотушенного костра или брошенного из автомобиля окурка. Быстрый рост туристического потока означает и рост числа потенциальных поджигателей. Случаются даже умышленные поджоги», — поясняет учёный.

По словам Виталия Рябцева, если бы не усилия местных активистов-общественников и инспекторов Прибайкальского национального парка, вся лесная часть острова (примерно 50% его площади) уже давно представляла бы из себя сплошную гарь. Но возникают вопросы: пожар, случившийся накануне на Ольхоне стал первым в 2018 году. Тому способствовала погода (затяжные дожди) и работа инспекторов «Заповедного Прибайкалья».

«На острове постоянно работала их опергруппа. Однако примерно в начале августа контроль вдруг резко ослаб. Я находился на острове с 7 по 13 августа. Ежедневно бывал на Сарайском и Хужирском заливах (окрестности островной «столицы» — поселка Хужир). Ни разу не встретил инспекторов, но отмечал многочисленные нарушения природоохранного режима. В том числе и установленных для Сарайского пляжа запретов на установку палаток и разведение костров, на въезд квадроциклов. Пожар возник не на маршрутах, разрешенных для автоэкскурский.

«Моторизованные» туристы почувствовали отсутствие контроля и быстро заполонили территории, куда разрешения на въезд не выдавались. В том числе — окрестности озера Шара-Нур (два года было высохшим, в 2018 немного наполнилось водой) и пади Ташкиней. Вероятнее всего по их вине и возник пожар. Но куда же делась опергруппа?» — задаётся вопросом Виталий Рябцев.

Ответ, по его мнению, нужно искать в лагере волонтёров «Экодемия» (поселок Большое Голоустное): с 30 июля по 9 сентября там будет будет принято пять смен.

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"Пафосное мероприятие. А как же иначе? Ведь президент объявил 2018 год — Годом волонтеров. А между тем на Байкале — самый пик туристического сезона. Очень высока опасность лесных пожаров. И именно в это время инспектора, которых и так не хватает для эффективного природоохранного контроля, передислоцируются с Ольхона (болевая точка Байкала!) для показушной работы с волонтёрами. Для нынешнего руководства заповедной системы пиар — превыше всего», — заключил Виталий Рябцев.

Тем временем пожар на Ольхоне уже разросся до 6 гектаров и почти вплотную подошёл к посёлку Хужир.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только в труднодоступной лесной местности (Катангский район Иркутской области) на сегодняшний день зарегистрировано 27 возгораний общей площадью 141 600 га. Тогда как за минувшие сутки, 14 августа, по данным Иркутскавиалесоохраны, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано всего четыре пожара (их общая площадь составляла 4775 га, покрытых лесом, и 873 не лесных гектара). Площадь действующего пожара на острове Ольхон в 11 км от поселка Хужир составляет шесть гектаров.

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