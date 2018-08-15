Среда, 15 Августа 2018 года
08:03:19 МСК

В Днепропетровской области задержали трех торговцев оружием

Происшествия

У двух были найдены гранаты, гранатометы и патроны

Днепропетровск, Украина, 15 августа 2018, 07:54 — REGNUM  В Днепропетровской области служба безопасности Украины (СБУ) задержала местного жителя за продажу оружия, сообщает 15 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, гражданин пытался продать гранаты, гранатометы и почти 1,5 тыс. патронов. Еще один гражданин был задержан в другом населенном пункте Днепропетровской области по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием».

Помимо этого, в Петропавловском районе Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали преступника, который хранил во дворе своего дома гранатометы, патроны и гранаты.

Напомним, по данным экспертов, ежедневно из Донбасса на Украину нелегально перевозится до 1 тыс. единиц оружия и боеприпасов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить