В Днепропетровской области задержали трех торговцев оружием

Днепропетровск, Украина, , 07:54 — REGNUM В Днепропетровской области служба безопасности Украины (СБУ) задержала местного жителя за продажу оружия, сообщает 15 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, гражданин пытался продать гранаты, гранатометы и почти 1,5 тыс. патронов. Еще один гражданин был задержан в другом населенном пункте Днепропетровской области по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием».

Помимо этого, в Петропавловском районе Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали преступника, который хранил во дворе своего дома гранатометы, патроны и гранаты.

Напомним, по данным экспертов, ежедневно из Донбасса на Украину нелегально перевозится до 1 тыс. единиц оружия и боеприпасов.