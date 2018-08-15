В Генуе при обрушении моста погиб 31 человек — МВД Италии

Генуя, Италия, , 07:19 — REGNUM Обрушение моста Моранди в итальянской Генуе повлекло гибель 31 человека. Такие данные приводит газета Corriere della Sera со ссылкой на данные МВД Италии.

Личности 26 погибших подтверждены, пятерых жертв пока не опознали. Трое из погибших — дети. Это мальчик восьми лет и два подростка, 12 и 13 лет.

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Около 440 человек из-за происшествия покинули свои дома. Власти Генуи объявили 15 и 16 августа днями траура по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 августа в Генуе рухнул участок автомобильного моста, построенного в 1960-х годах. Обрушение произошло во время ремонтных работ, когда на мосту находились 35 легковых автомобилей и три грузовика. По данным дипмиссии РФ в Италии на 14 августа, российских граждан среди погибших нет.

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