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В Приангарье горит более 140 тыс. гектаров леса

Происшествия

Огонь подбирается к посёлку Хужир, расположенному на самом большом острове Байкала

В Приангарье горит более 140 тыс. гектаров леса
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Лесной пожар

Иркутск, 15 августа 2018, 07:15 — REGNUM  В Иркутской области осложнилась обстановка с лесными пожарами, возникшими из-за сухих гроз. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального правительства.

Только в труднодоступной лесной местности (Катангский район) на сегодняшний день зарегистрировано 27 возгораний общей площадью 141 600 га. Тогда как за минувшие сутки, 14 августа, по данным Иркутскавиалесоохраны, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано всего четыре пожара (их общая площадь составляла 4775 га, покрытых лесом, и 873 не лесных гектара). Еще один действующий пожар площадью шесть гектаров зарегистрирован на острове Ольхон на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в 11 км от поселка Хужир.

Между тем региональная диспетчерская служба сообщает, что 15 августа чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности в лесах установился на территории Усть-Кутского, Киренского, Казачинско-Ленского и Жигаловского районов.

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Лесные пожары — 2018
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