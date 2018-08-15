В Приангарье разыскивают девушку, которая спасла жизнь тонувшему ребёнку

Иркутск, , 07:02 — REGNUM Иркутские спасатели разыскивают девушку, которая 13 августа на Тёплых озерах в районе Старокузьмихинской улицы спасла одну из трёх девочек, купавшихся у водоёма без присмотра взрослых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили сегодня, 15 августа, в региональном управлении МЧС РФ, когда одна из купальщиц начала тонуть, пытавшиеся ей помочь подруги сами едва не пошли ко дну. Несмотря на то, что свидетелями инцидента были несколько человек, в том числе взрослые, на крики о помощи быстрее всех откликнулась молодая девушка. Она не раздумывая бросилась в воду и спасла утопавшую. Спасатели пояснили, что хотели бы отыскать и отблагодарить спасительницу.

«Ведь она не просто проявила свою гражданскую позицию, а спасла жизнь ребёнка. Такие случаи не должны оставаться незамеченными. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с нами и помочь награде найти своего героя», — отметил Государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Мудров.

Напомним, всего с начала купального сезона в Иркутской области утонуло более 10 человек. Несчастные случаи происходили в технологических карьерах в Усольском районе, вблизи садоводства Прибрежное в Иркутском районе, в озере у садоводства «Озёрное», в заброшенном котловане недалеко от города Бодайбо.