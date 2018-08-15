В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара

Улан-Удэ, , 06:33 — REGNUM В Бурятии в течение суток огнеборцы тушили три лесных пожара в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), общая площадь возгораний за сутки составила менее 5 га. Два очага удалось потушить. Третий лесной пожар локализован, проводятся работы по его дотушиванию.

В тушении были задействованы 45 человек, 12 единиц лесопожарной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано более 330 очагов возгораний, на общей площади более 24 тыс. га.

В РАЛХ подчеркнули, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 760 очагов на общей площади около 277,6 тыс. га.

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