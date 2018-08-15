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В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара

Происшествия

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано более 330 очагов возгораний

В Бурятии за сутки потушили два лесных пожара
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
«Берегите лес от пожара!»

Улан-Удэ, 15 августа 2018, 06:33 — REGNUM  В Бурятии в течение суток огнеборцы тушили три лесных пожара в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), общая площадь возгораний за сутки составила менее 5 га. Два очага удалось потушить. Третий лесной пожар локализован, проводятся работы по его дотушиванию.

В тушении были задействованы 45 человек, 12 единиц лесопожарной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано более 330 очагов возгораний, на общей площади более 24 тыс. га.

В РАЛХ подчеркнули, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 760 очагов на общей площади около 277,6 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятия: с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 325 лесных пожаров

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Лесные пожары — 2018
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