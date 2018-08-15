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В Челябинске девушка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

Происшествия

Следствие пытается выяснить обстоятельства произошедшего

Челябинск, 15 августа 2018, 05:50 — REGNUM  Тело погибшей девушки обнаружили жители Челябинска в Ленинском районе возле дома, сообщает ГТРК «Южный Урал».

По сообщениям очевидцев, девушка погибла в результате падения с шестого этажа на скамейку у подъезда. Также очевидцы сообщают, что этому предшествовали некие скандалы между девушкой и ее сожителем, которые длились все минувшие выходные. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Как сообщает портал 74.ru, соседи и жильцы дома подозревают в случившемся сожителя девушки, с которым она до этого скандалила. Следственный комитет на текущий момент придерживается другой версии, ссылаясь на наличие в квартире девушки ее родственников, которые легли ночью спать, а утром уже не обнаружили ее дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в середине июля девочка-подросток попала в больницу после падения с высоты третьего этажа. Девочку наказали родители и не отпустили к друзьям, что побудило ее «выйти» на улицу через окно.

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Падения из окон
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