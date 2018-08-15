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Число раненых в результате землетрясения на юго-западе Китая увеличивается

Происшествия

К 11:30 поместному времени 14 августа около 70 тыс. человек оказались пострадавшими от землетрясения магнитудой 5,0

Куньмин, Китай, 15 августа 2018, 05:24 — REGNUM  Количество получивших ранение в результате двух землетрясений в провинции Юньнань на юго-западе Китая возросло до 24 человек, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

К 11:30 поместному времени 14 августа около 70 тыс. человек оказались пострадавшими от землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло днем ранее. Согласно официальным данным, более 33 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места. Оба землетрясение произошли с разбегом в сутки в селе Сыцзе уезда Тунхай.

Напомним, что ранее сообщалось о 18 раненых и 68 тыс. пострадавших от землетрясений в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

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Землетрясения
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