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Во Флориде объявлен режим ЧС из-за токсичного «красного прилива»

Происшествия

На пляжах штата валяется мертвая морская живность

Майами, США, 15 августа 2018, 04:14 — REGNUM  Губернатор штата Флорида Рик Скотт издал положение о вводе режима чрезвычайной ситуации из-за токсичного «красного прилива», вызванного цветением водорослей, сообщает ABC News.

«Я также распорядился выделить $900 тысяч графству Ли для очистки пляжей и водоемов от последствий «красного прилива». Таким образом графству Ли будет выделено в сумме более $1,3 миллионов», — заявил он.

Отметим, что «красным приливом» называется феномен токсичного цветения водорослей, что ведет за собой гибель морских обитателей. Именно продукты цветения водорослей окрашивают залив в красный цвет.

Первые подобные случаи были зафиксированы во Флориде в 40-х годах XIX века. Непосредственной опасности такие приливы для человека не несут, однако у купальщиков токсины могут вызвать раздражение кожи.

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