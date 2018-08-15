В центральной части Италии произошло землетрясение

Рим, , 03:49 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали замлетрясение магнитудой 4,9 в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был в провинции Камобассо, которая находится на Адриатическом побережье. Глубина залегания очага — десять километров. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в итальянском городе Мучча произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате землетрясения получили повреждения несколько зданий, среди которых — школы и местная колокольня.

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