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В центральной части Италии произошло землетрясение

Происшествия

Данных о пострадавших нет

Рим, 15 августа 2018, 03:49 — REGNUM  Сейсмологи зафиксировали замлетрясение магнитудой 4,9 в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был в провинции Камобассо, которая находится на Адриатическом побережье. Глубина залегания очага — десять километров. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в итальянском городе Мучча произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате землетрясения получили повреждения несколько зданий, среди которых — школы и местная колокольня.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Италии землетрясение: обрушилась колокольня, закрыты школы

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Землетрясения в Италии
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