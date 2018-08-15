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Водитель, задавивший людей в Лондоне, оказался выходцем из Судана

Происшествия

Подозреваемым оказался 29-летний Салих Хатер, родившийся в Судане и имеющий британское граждаство

Лондон, 15 августа 2018, 03:48 — REGNUM  Водитель автомобиля, сбивший людей у здания парламента Великобритании, оказался выходцем из Судана, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что подозреваемым оказался 29-летний Салих Хатер, родившийся в Судане и имеющий британское гражданство. После задержания полиция не обнаружила у преступника оружия или взрывчатых веществ. В настоящее время проводится расследование.

Ранее, 14 августа, в Лондоне неизвестный на автомобиле Ford Fiesta съехал с дороги и сбил пешеходов и велосипедистов недалеко от здания британского парламента. Сообщается, что погибших нет, однако одна женщина-велосипедист получила серьезные увечья.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Великобритании квалифицировала произошедший инцидент как теракт. Задержанного водителя автомобиля подозревают в причастности к террористическим группировкам.

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