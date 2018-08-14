В Генуе достали из-под завалов тела еще двух жертв обрушения моста

Генуя, Италия, , 23:53 — REGNUM На месте обрушения автомобильного моста в Генуе обнаружены новые тела погибших людей, сообщается 14 августа на официальной странице области Лигурия в Twitter.

Спасатели извлекли тела в ходе разбора завалов, который продолжается до сих пор. Теперь список погибших пополнился двумя телами, обнаруженными на месте катастрофы и одним пострадавшим, который умер в больнице.

По последним данным властей области Лигурия, в результате обрушения моста 25 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Из 15 пострадавших девять остаются в тяжелом состоянии.

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Ранее власти Италии заявляли о 35 погибших и десятках пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа в Генуе обрушился 200-метровый участок автомобильного моста. С 70-метровой высоты рухнули три грузовых и 35 легковых автомобиля.

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