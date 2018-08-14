Вдова убитого в ЦАР журналиста считает Ходорковского виновным в его смерти

Москва, , 23:37 — REGNUM Вдова убитого в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналиста Александра Расторгуева считает Михаила Ходорковского ответственным за его смерть, сообщил 14 августа телеканал РЕН ТВ.

«Я считаю, что он ответственен и причастен к смерти моего мужа», — цитирует телеканал заявление Евгении Расторгуевой.

В частности, Евгения Расторгуева охарактеризовала уровень подготовки и организации поездки ее мужа и его товарищей в Центрально-Африканскую республику как «жертвоприношение».

"Складывается такое ощущение, что людей послали как жертв, как жертвоприношение. Такая подготовка… Нужно быть очень удачливым человеком, очень счастливым, чтобы из этой поездки вернуться живым», — подчеркнула вдова погибшего журналиста.

Читайте также: Эксперт: история гибели журналистов в ЦАР похожа на провокацию

Кроме того, Евгения Расторгуева отметила, что гибель Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля беглый олигарх Михаил Ходорковский преподносит как преступление «нашей страны».

«Логическая нестыковка чувствуется. Если отправили конкретные люди, а не страна, их послали не на войну, их не послали как солдат, то как можно обвинять? Мне кажется, что это спекуляция», — сказала Евгения Расторгуева.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль отправились в Центрально-Африканскую республику по предложению подконтрольного Михаилу Ходорковскому «Центра управления расследованиями».

Через несколько дней после приезда в эту страну журналисты были убиты при невыясненных обстоятельствах. Их тела с огнестрельными ранениями были найдены недалеко от города Сибута.

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель журналистов в ЦАР. Водитель взят под стражу