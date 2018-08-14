В Ростове-на-Дону интернет-педофил предстанет перед судом

Ростов-на-Дону, , 23:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет интернет-педофил, совративший, как полагают следователи, 11 девочек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении Следственного комитета РФ 14 августа.

Согласно материалам уголовного дела, преступления 25-летний горожанин совершил в 2016 году. Со своими жертвами педофил знакомился через социальную сеть. Внимание детей привлекал якобы выигранный ими дорогостоящий мобильный телефон.

«Взамен «выигрыша» он просил прислать ему несколько фотографий в нижнем белье, а затем в обнаженном виде. В случае отказа от выполнения его дальнейших условий обвиняемый угрожал распространением полученных ранее фотографий среди родственников и одноклассников», — сообщили в ведомстве.

Следователи полагают, что от действий преступника пострадали 11 девочек в возрасте от 9 до 15 лет из Новосибирской, Амурской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской, Псковской, Ростовской областей, Ставропольского края, а также Севастополя и Москвы.

25-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера — шесть эпизодов), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера — пять эпизодов), ст. 135 УК РФ (развратные действия). Уголовное дело направлено в суд.

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