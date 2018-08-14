В правительстве Италии предложили не восстанавливать рухнувший мост в Генуе

Генуя, Италия, , 22:56 — REGNUM В министерстве транспорта и инфраструктуры Италии считают необходимым полностью снести обрушившийся автомобильный мост в Генуе, заявил 14 августа замруководителя ведомства Эдоардо Рикси.

По его словам, снос постройки негативно отразится на организации движения и повлечёт проблемы для компаний и рядовых граждан, тем не менее к октябрю может быть построена дорога в объезд моста.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролёт моста Моранди протяжённостью около 200 метров. По последним официальным данным, которые озвучил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, погибли 22 человека, ещё 16 человек пострадали. Власти Генуи объявили двухдневный траур по погибшим.

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