Среда, 15 Августа 2018 года
00:30:05 МСК

В правительстве Италии предложили не восстанавливать рухнувший мост в Генуе

Происшествия

В результате обрушения автомобильного моста в Италии погибли 22 человека

В правительстве Италии предложили не восстанавливать рухнувший мост в Генуе
Angelo Giordano
Обрушение

Генуя, Италия, 14 августа 2018, 22:56 — REGNUM  В министерстве транспорта и инфраструктуры Италии считают необходимым полностью снести обрушившийся автомобильный мост в Генуе, заявил 14 августа замруководителя ведомства Эдоардо Рикси.

По его словам, снос постройки негативно отразится на организации движения и повлечёт проблемы для компаний и рядовых граждан, тем не менее к октябрю может быть построена дорога в объезд моста.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролёт моста Моранди протяжённостью около 200 метров. По последним официальным данным, которые озвучил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, погибли 22 человека, ещё 16 человек пострадали. Власти Генуи объявили двухдневный траур по погибшим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Генуе объявлен двухдневный траур по жертвам обрушения моста

Читайте развитие сюжета: В Генуе достали из-под завалов тела еще двух жертв обрушения моста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить