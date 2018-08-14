На Урале сотрудники ГИБДД скрыли ДТП ради хорошей статистики

Екатеринбург, , 21:48 — REGNUM В Екатеринбурге двое инспекторов ГИБДД отданы под суд. Им вменяют превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие вёл отдел СКР по Чкаловскому району. Дело уже передано в суд. По версии обвинения, 29 августа 2017 года в зоне ответственности этих сотрудников велосипедист попал в ДТП с участием автомашины «ВАЗ-21 101» и получил травмы туловища и головы. При этом сотрудники ДПС не захотели портить статистику и взяли у велосипедиста объяснение о том, что травмы он получил не из-за аварии.

Велосипедист спустя некоторое время умер от травм. Сотрудники ГИБДД отрицают свою вину в превышении полномочий. Но следователи заявляют, что доказательства удалось собрать. Теперь инспекторов ждёт суд.