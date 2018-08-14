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Чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова пострадала в ДТП

Происшествия

В автомобиль фигуристки врезалось маршрутное такси

Чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова пострадала в ДТП
Иллюстрация: Commons.wikimedia.org
Анжелика Крылова

Москва, 14 августа 2018, 21:39 — REGNUM  Знаменитая российская фигуристка Анжелика Крылова попала в автомобильную аварию в московском районе Крылатское, передаёт 14 августа «Пятый канал».

Как сообщается, ДТП произошло ещё накануне, однако за помощью медиков спортсменка обратилась только сейчас. У Крыловой диагностирована травма шейного отдела позвоночника, а также ушибы мягких тканей головы и сотрясение мозга.

В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках сообщили, что в автомобиль фигуристки на светофоре врезалось маршрутное такси, когда она направлялась на каток. По данным федерации, полученные Крыловой травмы не являются серьёзными. По настоянию врачей она проведёт в больнице несколько дней.

Анжелика Крылова выступала в спортивных танцах на льду в паре с Олегом Овсянниковым. Вместе они стали серебряными призёрами Олимпиады-1998 в Нагано, а также дважды становились чемпионами мира (в 1998 и 1999 годах). В настоящее время Анжелика Крылова занимается тренерской деятельностью.

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Дорожно-транспортные происшествия
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