Чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова пострадала в ДТП

Москва, , 21:39 — REGNUM Знаменитая российская фигуристка Анжелика Крылова попала в автомобильную аварию в московском районе Крылатское, передаёт 14 августа «Пятый канал».

Как сообщается, ДТП произошло ещё накануне, однако за помощью медиков спортсменка обратилась только сейчас. У Крыловой диагностирована травма шейного отдела позвоночника, а также ушибы мягких тканей головы и сотрясение мозга.

В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках сообщили, что в автомобиль фигуристки на светофоре врезалось маршрутное такси, когда она направлялась на каток. По данным федерации, полученные Крыловой травмы не являются серьёзными. По настоянию врачей она проведёт в больнице несколько дней.

Анжелика Крылова выступала в спортивных танцах на льду в паре с Олегом Овсянниковым. Вместе они стали серебряными призёрами Олимпиады-1998 в Нагано, а также дважды становились чемпионами мира (в 1998 и 1999 годах). В настоящее время Анжелика Крылова занимается тренерской деятельностью.