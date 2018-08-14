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Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Геленджике

Происшествия

В результате аварии пострадали семь человек

Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Геленджике
Горная дорога

Геленджик, Краснодарский край, 14 августа 2018, 20:48 — REGNUM  Семь человек пострадали в результате ДТП с внедорожником в Геленджике, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла днём 14 августа возле села Возрождение. Автомобиль УАЗ, перевозивший туристов, упал с обрыва, в результате чего пострадали водитель и его пассажиры.

По информации Life, среди пострадавших — двое детей в возрасте 9 и 13 лет. Четверо пострадавших, в том числе один ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы лёгкой и средней степени тяжести.

Полиция в настоящее время проводит проверку по факту произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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