В Италии определили причину разрушения автомобильного моста в Генуе

Генуя, Италия, , 20:12 — REGNUM Недостаточность мероприятий текущего ремонта и обслуживания стала причиной трагедии на автомобильном мосту в Генуе, заявил 14 августа министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в эфире телеканала Rai.

«Мне очень грустно констатировать, что текущее обслуживание моста было недостаточно. И всё произошедшее, к сожалению, свидетельствует именно об этом», — сказал он Данило Тонинелли.

При этом министр категорически отверг версию о том, что разрушение моста произошло из-за ремонтных работ, которые проводились на нём.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа в Генуе обрушился 200-метровый пролет автомобильного моста, из-за чего с высоты нескольких десятков метров рухнули три грузовика и 35 легковых машин. Погибло порядка 30 человек, несколько десятков травмированы. Разбор завалов продолжается до сих пор.

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