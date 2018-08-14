Мэр Оренбурга задержан по подозрению в получении взятки

Оренбург, , 19:03 — REGNUM Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает 14 августа пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Следствие полагает, что вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, который был арестован на днях, мэр города получил 600 тысяч рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций «за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России «Получение взятки».

Сообщается, что Арапов задержан в качестве подозреваемого. Следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК отмечают, что в настоящее время выясняются все обстоятельства расследуемых преступлений, в том числе «устанавливается происхождение денег в сумме 4 млн 200 тысяч рублей, обнаруженных и изъятых в ходе обыска в служебном кабинете главы города Оренбурга».

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