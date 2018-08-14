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Граждан России в списках погибших в Генуе пока нет — генконсульство РФ

Происшествия

Данные о погибших при обрушении моста пока не могут считаться окончательными

Граждан России в списках погибших в Генуе пока нет — генконсульство РФ
Иллюстрация: Roma.mid.ru
Мост в Генуе

Генуя, Италия, 14 августа 2018, 18:59 — REGNUM  Российских граждан среди обнаруженных жертв обрушения автомобильного моста в Генуе пока нет, сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на информацию генкосульства России в этом итальянском городе.

Представитель дипмиссии подчеркнул, что эти данные пока не могут считаться окончательными, так как разбор завалов на месте трагедии еще продолжается.

«Граждан РФ среди 22 погибших точно нет. На данный момент разбор завалов продолжается», — цитирует агентство сообщение представителя российской дипмиссии в Генуе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине дня 14 августа в Генуе обрушился 200-метровый участок автомобильного моста, соединяющего две части города. По последним сообщениям местных властей, при этом погибло около 30 человек, десятки получили травмы, состояние многих пострадавших остается тяжелым.

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Обрушения мостов
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