Вандалы повредили яблони и разрисовали парапет на набережной Новосибирска

Новосибирск, , 18:45 — REGNUM Не успели специалисты Горзеленхоза повторно высадить 80 саженцев яблони сорта «Рудольф» на месте не переживших сибирскую зиму предшественниц, как неизвестные повредили четыре дерева.

«Скорее всего, это было сделано каким-то острым предметом. Может быть, гвоздём или отвёрткой. Сейчас тут не узнаешь. Деревья были обработаны бальзамом «искусственная кора». Он лечит и дезинфицирует дерево», — цитируют «Новосибирские новости» главного агронома Горзеленхоза Татьяну Поплавскую.

Вандалы также разрисовали краской парапет набережной и расписали спуск к реке.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «крайне возмущён поведением некоторых новосибирцев».

«В этом году мы завершаем второй этап благоустройства Михайловской набережной. В прошлом месяце подрядчики высадили новые яблони. Но какие-то бессовестные хулиганы уже успели не только порезать несколько деревьев, но и поломать цветы, разрисовать парапет. С таким отношением никаких денег на благоустройство Новосибирска не хватит. Давайте будем уважать чужой труд! Порядок в городе — это ответственность всех горожан», — написал Локоть на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/875920099462562

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля на Михайловской набережной Новосибирска повторно были высажены 80 саженцев яблони — после того как их предшественницы не пережили зиму. Замена была произведена специалистами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Цена каждого дерева около семи-восьми тысяч рублей.

Реконструкция набережной в Новосибирске начата в 2017 году. Все работы по благоустройству второй очереди набережной должны завершиться до 15 октября. Общая стоимость первого этапа благоустройства — 289,9 млн рублей. Средства выделены в том числе и из федерального бюджета

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Новосибирска в погоне за новым обликом набережной на средства центра

Напомним, что в прошлом году вандалы с корнем выдернули четыре высаженных на набережной яблони.

Читайте ранее в этом сюжете: Попытка №2: на набережной Новосибирска вновь высадили яблони из Германии