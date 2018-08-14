В Тамбове произошел пожар на территории ТЭЦ

Тамбов, , 18:22 — REGNUM В Тамбове 14 августа произошел пожар на территории ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелся утеплитель градирни.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:30. На место выехали семь человек и две единицы техники. Оказалось, что загорелся утеплитель градирни. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 17:20. Сейчас уточняются причины.

«В результате пожара утеплитель градирни выгорел полностью. Пострадавших нет. На месте пожара работали два отделения 5ПЧ, дознаватель отдела надзорной деятельности города Тамбова», — сообщила пресс-служба МЧС.