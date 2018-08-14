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В Тамбове произошел пожар на территории ТЭЦ

Происшествия

Спасатели потушили огонь, пострадавших нет

В Тамбове произошел пожар на территории ТЭЦ
mchs.gov.ru
Пожарные

Тамбов, 14 августа 2018, 18:22 — REGNUM  В Тамбове 14 августа произошел пожар на территории ТЭЦ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелся утеплитель градирни.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:30. На место выехали семь человек и две единицы техники. Оказалось, что загорелся утеплитель градирни. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 17:20. Сейчас уточняются причины.

«В результате пожара утеплитель градирни выгорел полностью. Пострадавших нет. На месте пожара работали два отделения 5ПЧ, дознаватель отдела надзорной деятельности города Тамбова», — сообщила пресс-служба МЧС.

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