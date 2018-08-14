Число погибших от рухнувшего в Генуе моста достигло 30 человек

Генуя, Италия, , 18:10 — REGNUM Количество погибших при обрушении моста в Генуе достигло 30 человек, заявил 14 августа журналистам вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«К сожалению, порядка 30 человек погибли, многие пострадавшие остаются в тяжелом состоянии», — сказал Сальвини. Он подчеркнул, что надо выяснить, кто несет ответственность за это трагическое происшествие.

Ранее СМИ сообщали о гибели при обрушении моста 20 человек. На данный момент медики не исключают, что список погибших может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в середине дня в Генуе обрушился 200-метровый пролет моста, соединяющего две части Генуи, разделенные рекой. Спасательная операция в месте происшествия затруднена непогодой и сильным дождем.

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