Оправдательный приговор бывшему замминистра образования Чувашии отменён

Чебоксары, , 17:58 — REGNUM Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор в отношении бывшего замминистра образования республики по делу о закупке блокираторов сотовой связи для использования на ЕГЭ. Сегодня, 14 августа, дело направлено на новое судебное рассмотрение, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.

Вместе с бывшим замминистра по уголовному делу проходит директор республиканского центра новых образовательных технологий. Дело было возбуждено в связи с закупкой в 2015 году блокираторов сотовой связи («глушилками»), на это было направлено из бюджета 8,7 млн рублей. «Глушилки» должны были использоваться на ЕГЭ, чтобы исключить возможность использования сотовых телефонов на экзаменах. В ходе разбирательств УФСБ по Чувашии установило, что были закуплены блокираторы, использование которых запрещено действующим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему заместителю министра инкриминировалось преступление, предусмотренное ч.4 ст.33 — ч.1 ст.285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»). Суд первой инстанции оправдал фигурантов уголовного дела. Соответствующее решение вынес 29 июня 2018 года Ленинский районный суд Чебоксар. Кроме того, были вынесены частные постановления: в адрес руководителя следственного отдела УФСБ — о незаконном уголовном преследовании, в адрес прокуратуры — о незаконном утверждении обвинительного заключения по делу.

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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в апелляционном порядке, ссылаясь «на наличие в материалах уголовного дела доказательств причастности» к преступлениям. В надзорном ведомстве считают, что экс-замминистра «путем уговоров и дачи указаний подстрекала» руководителя центра новых образовательных технологий «к организации незаконной закупки оборудования».

«14 августа верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе судей. Также отменены частные постановления суда в адрес прокурора Чувашии и УФСБ», — сказал Алексей Якушевич.

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