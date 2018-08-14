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На Тюмень обрушился внезапный ураган, есть пострадавший

Происшествия

Синоптики прогнозируют непогоду и на 15 августа

На Тюмень обрушился внезапный ураган, есть пострадавший
Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Тюмень, 14 августа 2018, 17:59 — REGNUM  На Тюмень в середине дня 14 августа обрушился ураганный ветер с дождём. Все городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Затопило несколько улиц. Более 200 работников коммунальных служб в авральном режиме ликвидируют последствия стихии. Множество поваленных деревьев коммунальщики обязуются убрать к утру 15 августа. Один мужчина травмирован: на него упала ветка. Пострадавший доставлен в медучреждение.

В горадминистрации Тюмени предупреждают, что, по данным Тюменского гидрометцентра, 15 августа ожидаются гроза, сильный дождь, порывы ветра 16−21 м/с.

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Ураганы, шторма, бури
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