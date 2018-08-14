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На Украине проходят проверки в СИЗО после бунта боевиков «Торнадо» в Киеве

Происшествия

«Профилактические мероприятия» проходят в следственных изоляторах по всей стране, сообщил министр юстиции Украины

Киев, 14 августа 2018, 17:48 — REGNUM  Во всех следственных изоляторах Украины организованы проверки в связи с бунтом, произошедшим в Лукьяновском СИЗО Киева. Об этом сообщил 14 августа министр юстиции страны Павел Петренко, передаёт телеканал «112 Украина».

«Помимо служебного расследования по Лукьяновском СИЗО, в настоящее время проводятся соответствующие профилактические мероприятия по всем СИЗО по Украине», — сказал министр.

По его словам, целью проводимых мероприятий является «работа на упреждение» во избежание повторения подобных инцидентов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа бывшие члены батальона МВД Украины «Торнадо» захватили один из блоков в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве в знак протеста против перевода их в другие СИЗО.

14 августа возле Лукьяновского СИЗО проходит акция протеста в поддержку осуждённых членов батальона.

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