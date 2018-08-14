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В Ингушетии ребенок выстрелил себе голову из пистолета отца

Происшествия

Мальчик госпитализирован, полицейские проводят проверку

В Ингушетии ребенок выстрелил себе голову из пистолета отца
Stanislav S. Yanchenko
Травматический пистолет

Магас, 14 августа 2018, 17:39 — REGNUM  Тяжелые травмы причинил себе 10-летний ребенок в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. Он выстрелил себе в голову из травматического пистолета отца, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе МВД по региону.

Оружие мальчик взял без спросу из запертого сейфа. По данному факту начата проверка. Ребенок в настоящее время находится в реанимации Малгобекской районной больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане две недели назад трехлетний ребенок убил собственную мать. Мальчик случайно нажал на курок «Сайги» и попал в молодую женщину. Она скончалась от полученного ранения.

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Несчастные случаи со стрелковым оружием
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