В Ингушетии ребенок выстрелил себе голову из пистолета отца

Магас, , 17:39 — REGNUM Тяжелые травмы причинил себе 10-летний ребенок в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. Он выстрелил себе в голову из травматического пистолета отца, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе МВД по региону.

Оружие мальчик взял без спросу из запертого сейфа. По данному факту начата проверка. Ребенок в настоящее время находится в реанимации Малгобекской районной больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане две недели назад трехлетний ребенок убил собственную мать. Мальчик случайно нажал на курок «Сайги» и попал в молодую женщину. Она скончалась от полученного ранения.

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