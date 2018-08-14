Генуэзский архитектор: строителей моста подвело доверие к бетону

Генуя, Италия, , 17:21 — REGNUM Основная проблема генуэзского моста Моранди состояла в том, что его стяжки были сделаны не из металла, а из бетона, заявил во вторник, 14 августа, генуэзский архитектор Диего Дзоппи, член национального Совета архитекторов, передает Il Messaggero.

В результате обрушения построенного в 1967 году моста, по предварительным данным, погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 22 человек, среди которых есть по меньшей мере один ребенок. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно. В службе пожарной охраны сообщили, что из-за обрушения моста с 50-метровой высоты упали по меньшей мере 20 автомобилей.

«В шестидесятые годы не принимали во внимание, что бетон может начать разрушаться. Полвека назад доверие к железобетону было безграничным. Считалось, что такие постройки чуть ли не вечны. А оказалось, что они могут простоять лишь несколько десятилетий», — сказал Дзоппи.

По словам архитектора, все объекты инфраструктуры, построенные в Италии в 50−60-е годы, потенциально опасны и требуют срочной реконструкции, поскольку уже выработали свой срок.

В свою очередь профессор Университета Генуи Антонио Бренчих в своем комментарии изданию Affari Italiani категорически опроверг возможность обрушения моста из-за сильного ветра и шторма. Причиной стала недостаточная прочность конструкции, уверен Бренчих.

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