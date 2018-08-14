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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Генуе

Происшествия

В результате обрушения автомобильного моста в Италии погибли не менее 22 человек

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Генуе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Траур

Москва, 14 августа 2018, 17:17 — REGNUM  Президент России Владимир Путин направил своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при обрушении моста в Генуе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролёт автомобильного моста протяжённостью около 200 метров. В результате ЧП, по последним официальным данным, погибли не менее 22 человек.

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Обрушения мостов
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