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Посольства Израиля и США в Берлине получили белый порошок в конвертах

Происшествия

Проводится расследование

Берлин, 14 августа 2018, 16:43 — REGNUM  Посольства США и Израиля в Федеративной Республике Германия получили по почте подозрительные конверты с белым порошком. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на берлинскую полицию.

По данный берлинской полиции, посольство Израиля получило подозрительный конверт с белым порошком 24 июля. Аналогичный конверт посольство США получило 26 июля.

Полиция пока не может точно сказать, связаны ли эти два инцидента между собой. Ведется расследование.

Напомним, в июне этого года посольство США в Канаде получило подозрительный конверт с белым порошком.

Стоит отметить, что американские дипломатические миссии по всему миру, а также органы государственной власти в самих США довольно часто получают подобные конверты. В большинстве случаев они не представляют опасности, однако вынуждают спецслужбы проводить проверки, а дипмиссии и органы власти вынуждены вводить экстренный карантин до тех пор пока не будет установлено содержимое подобных писем.

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