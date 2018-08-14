На костромской птицефабрике будут уничтожены 400 тысяч кур

Кострома, , 16:24 — REGNUM На птицефабрике «Костромская» будут уничтожены 400 тысяч кур. В четырех из восьми цехов птицефабрики был обнаружен вирус птичьего гриппа, который смертелен для птиц и неопасен для человека, сообщает ГТРК «Кострома».

Для предотвращения распространения заболевания закрыт доступ на птицефабрику для транспорта и посторонних лиц. Запрещен ввоз и вывоз за пределы территории очага инфекции инкубационных яиц, живых птиц, мяса птицы, а также всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха и пера.

Помимо этого утверждены профилактические меры по распространению инфекции в близлежащих населенных пунктах. Здесь будут проведен учет и профилактическая вакцинация поголовья птиц.

ИА REGNUM напоминает, что10 августа 2018года вирус птичьего гриппа был обнаруженна птицефабрике «Костромская». Это второй случай заражения кур за последние годы.

Ранее, в декабре 2017 года на той же птицефабрике была зафиксирована вспышка этого заболевания. Тогда вся продукция фабрики была снята с продажи, а на самом предприятии введен карантин. При этом отмечалось, что обнаруженный вирус группы А подтипа Н5 для человека неопасен. На фабрике была проведена полная дезинфекция, а все поголовье — более 600 тысяч кур — уничтожено.

В марте 2018 года карантин был снят. После этого на предприятии в течение трех месяцев действовал запрет на вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

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