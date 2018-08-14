Момент обрушения моста в Генуе попал на видео

Генуя, Италия, , 16:23 — REGNUM Момент обрушения автомобильного моста в Генуе (Италия) попал на видео. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает телеканал RT.

Напомним, в итальянском городе Генуя обрушился пролет автомобильного моста длиной 200 метров. В момент обрушения по мосту двигались автомобили. На данный момент известно о по крайней мере 11 погибших и 12 пострадавших.

Известно, что данный мост неоднократно ремонтировался, в частности, последний раз два года назад.

Местные жители запечатлели момент обрушения моста на видео, а также ситуацию сразу после обрушения.

На место происшествия уже выехал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

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