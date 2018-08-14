Молния, шторм, отсутствие ремонта: в Италии обсуждают трагедию в Генуе

Генуя, Италия, , 16:22 — REGNUM Итальянские эксперты и политики расходятся во мнениях о причинах трагедии в Генуе, которая во вторник, 14 августа, унесла жизни по меньшей мере 22 человек. Непосредственно перед обрушением виадука трассы А-10 в него попала молния, сообщило информагентство Ansa со ссылкой на заявления очевидцев.

Причиной трагедии стало обрушение опоры моста, уверен инженер Герардо Готти, сообщает Libero Quotidiano. Пролет моста упал во время шторма, и к окончательному обрушению одной из опор, по всей видимости, привел сильнейший ветер. Опора не распалась на части, а рухнула целиком, подчеркивает Готти. А поскольку на этом мосту ранее уже фиксировалось образование трещин на его бетонной основе, последствия стали трагическими.

Еще одна версия — недостаточное финансирование. Представители «Дорог Италии» ранее сообщили журналистам, что никаких официальных документов, свидетельствующих о том, что мост может представлять какую-либо опасность, не было, на мосту проводились работы по укреплению перекрытий, а ход работ и состояние моста постоянно проверялись.

Однако депутат нижней палаты итальянского парламента Клаудио Борги на своей странице в Facebook написал, что власти откладывали ремонт этого (и других) объектов инфраструктуры, ссылаясь на отсутствие средств.

В результате обрушения виадука автострады А-10 в Генуе, по предварительным данным, погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 22 человек, среди которых есть по меньшей мере один ребенок. По данным правоохранителей, обрушение произошло «внезапно» и молниеносно. В службе пожарной охраны сообщили, что из-за обрушения моста с 50-метровой высоты упали по меньшей мере 20 автомобилей.

Все ведущие итальянские политики выразили соболезнования родственникам жертв трагедии и слова благодарности — спасателям.

Премьер-министр Джузеппе Конте прибудет в Геную во вторник вечером. Министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли уже находится на месте трагедии. Глава МВД Маттео Сальвини проводит министерское совещание в Риме на прямой связи с Генуей.